FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Adani: “Cos’ho percepito da più giocatori dell’Inter su Chivu”. E che stilettata a Marotta

ultimora

Adani: “Cos’ho percepito da più giocatori dell’Inter su Chivu”. E che stilettata a Marotta

Adani: “Cos’ho percepito da più giocatori dell’Inter su Chivu”. E che stilettata a Marotta - immagine 1
Lele Adani elogia Cristian Chivu e punzecchia Beppe Marotta dopo il botta e risposta a distanza con Antonio Conte
Alessandro Cosattini Redattore 

Adani: “Cos’ho percepito da più giocatori dell’Inter su Chivu”. E che stilettata a Marotta- immagine 2
Getty Images

Lele Adani elogia Cristian Chivu e punzecchia Beppe Marotta dopo il botta e risposta a distanza con Antonio Conte. Ecco le parole dell’ex difensore a Viva el Futbol:

Adani: “Cos’ho percepito da più giocatori dell’Inter su Chivu”. E che stilettata a Marotta- immagine 3

Chivu sta lavorando benissimo, continuo a dirlo. Non gli è andata bene in Arabia, delle cose da valutare ci saranno, ma Chivu è serio nel percorso che fa. Ho percepito che c’è unanimità nello stimare Chivu nei giocatori dell’Inter, lo stimano come allenatore e come persona. Lo rimarcano proprio questo. Dico veramente bravo a Cristian.

Adani: “Cos’ho percepito da più giocatori dell’Inter su Chivu”. E che stilettata a Marotta- immagine 4
Getty

Stando a quello che dice Marotta, se il Napoli è nettamente favorito, vuol dire che l’Inter può arrivare seconda. L’ha detto Marotta. Quindi, se l’Inter arriva seconda lui deve difendere Chivu a fine stagione. Questo io dico, perché ora queste parole di Marotta hanno colpito tutti, poi a giugno si farà il conto. Poi se l’Inter arriva seconda va difeso, lo dico a Marotta e alla proprietà. Perché stando alle sue valutazioni, è il Napoli che dovrebbe vincere”, ha detto Adani.

Leggi anche
Ventola pazzo di Pio Esposito: “Ma l’avete visto? Super scelta e mi chiedo…”
C. Ronaldo: “È difficile continuare a giocare, ma sono motivato. Sapete qual è il mio...

© RIPRODUZIONE RISERVATA