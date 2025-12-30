“Chivu sta lavorando benissimo, continuo a dirlo. Non gli è andata bene in Arabia, delle cose da valutare ci saranno, ma Chivu è serio nel percorso che fa. Ho percepito che c’è unanimità nello stimare Chivu nei giocatori dell’Inter, lo stimano come allenatore e come persona. Lo rimarcano proprio questo. Dico veramente bravo a Cristian.

Stando a quello che dice Marotta, se il Napoli è nettamente favorito, vuol dire che l’Inter può arrivare seconda. L’ha detto Marotta. Quindi, se l’Inter arriva seconda lui deve difendere Chivu a fine stagione. Questo io dico, perché ora queste parole di Marotta hanno colpito tutti, poi a giugno si farà il conto. Poi se l’Inter arriva seconda va difeso, lo dico a Marotta e alla proprietà. Perché stando alle sue valutazioni, è il Napoli che dovrebbe vincere”, ha detto Adani.