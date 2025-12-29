Clamoroso retroscena svelato dalla Gazzetta dello Sport sul botta e risposta sull'asse Inter-Napoli tra Antonio Conte e Cristian Chivu . Proseguono le frecciate e l'11 gennaio ci sarà il match tra le due squadre a San Siro.

Ecco dove nasce tutto per la rosea. "Il pomo della discordia di questo astio sportivo ha data e luogo: 18 maggio 2025, Parma-Napoli, stadio Tardini, penultima giornata del campionato scorso. I gialloblù giocano per la salvezza, gli azzurri per lo scudetto. L'Inter è di scena a San Siro con la Lazio. Ne nasce una partita in cui succede di tutto: tre pali, un rigore dato e poi tolto, nervosismo, Suzuku e Meret protagonisti di grandi parate, litigi continui in campo e in panchina e due rossi, uno a Chivu e l’altro a Conte. Il tutto dopo l’esultanza del Napoli per il pareggio della Lazio. Antonio prese di mira qualcuno in panchina.