Sono state rese note le designazioni arbitrali per la prossima giornata di campionato, la prima del 2026. Inter-Bologna, in programma domenica 4 gennaio alle ore 20:45, sarà diretta da Marco Guida, coadiuvato dagli assistenti Ceccon e Laudato, con Marinelli come quarto ufficiale. Il Var sarà Ghersini, in suo aiuto Maresca.