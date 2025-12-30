Sono state rese note le designazioni arbitrali per la prossima giornata di campionato, la prima del 2026. Inter-Bologna, in programma domenica 4 gennaio alle ore 20:45, sarà diretta da Marco Guida, coadiuvato dagli assistenti Ceccon e Laudato, con Marinelli come quarto ufficiale. Il Var sarà Ghersini, in suo aiuto Maresca.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 ultimora Inter-Bologna, la designazione arbitrale: tocca a Guida, al Var Ghersini e Maresca
ultimora
Inter-Bologna, la designazione arbitrale: tocca a Guida, al Var Ghersini e Maresca
I nerazzurri di Chivu, dopo aver chiuso il 2025 al primo posto in classifica, aprono il nuovo anno ospitando i rossoblu
Classe '81, della sezione di Torre Annunziata, Guida ha diretto una sola volta i nerazzurri in questa stagione: il 30 novembre a Pisa, uno 0-2 deciso dalla doppietta di Lautaro Martinez.
© RIPRODUZIONE RISERVATA