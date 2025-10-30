FC Inter 1908
Adani: "Ricordate: l'Inter di Conte in realtà nasce da Spalletti! E lo dico perché…"

Adani: “Ricordate: l’Inter di Conte in realtà nasce da Spalletti! E lo dico perché…”

Lele Adani ricorda anche l'esperienza di Luciano Spalletti all'Inter: queste le sue parole a Viva el Futbol sul nuovo allenatore della Juve
Lele Adani ricorda anche l’esperienza di Luciano Spalletti all’Inter: queste le sue parole a Viva el Futbol sul nuovo allenatore della Juventus.

“Spalletti è quello che inizia il lavoro di Conte all’Inter, non lo dimentichiamo. Lui porta l’Inter in Champions coi Vecino, con giocatori normali.

Spalletti fa queste cose, sul campo è il numero uno, nel quotidiano, lo dicono i suoi stessi colleghi. Lui trova un feeling nel quotidiano che porta al raggiungimento di obiettivi più alti di quelli sperati e preparati”, ha detto l’ex difensore.

