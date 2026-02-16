Nel corso dell'ultima puntata di Viva El Futbol, Lele Adani è tornato sulla vittoria dell'Inter contro la Juve

Gianni Pampinella Redattore 16 febbraio - 23:34

Nel corso dell'ultima puntata di Viva El Futbol, Lele Adani è tornato sulla vittoria dell'Inter contro la Juve. "La sensazione dal campo era che la Juventus stesse facendo una grande partita, l'ha fatta anche in 10. Vero che le palle gol inevitabilmente sono state maggiori quelle dell'Inter, ma la Juve veramente credibile. Arrivo a dirvi che quella di Spalletti è in questo momento la squadra migliore della Serie A se vado a mettere insieme tante cose. L'Inter ha avvertito lo spessore dell'avversario, sentiva che la Juve le era superiore. Calcisticamente vince l'Inter, ma io rinnovo la fiducia e la positività per il lavoro di Spalletti. Bastoni? La descrivo sui fatti, poi si danno le interpretazioni".

"I fatti sono questi: Bastoni ha commesso quattro cose non giuste che sono la simulazione, la richiesta di ammonizione, l'esultanza e la segnalazione di maglia tirata. Ha fatto 4 cose sbagliate, non sportive, poi c'è l'analisi sui fatti. Le simulazioni esistono dall'alba dei tempi, è un inganno calcistico ingiusto che ogni calciatore ha fatto almeno una volta nella vita. È una cosa ingiusta che in epoca moderna purtroppo non viene sanzionata ed è uno dei mali del calcio. È una cosa di campo, diverse sono le esternazioni fatte fuori dal gioco: la richiesta di ammonizione, l'esultanza per il doppio cartellino, queste sono altre cose da campo molto più gravi. La simulazione nel gioco esiste dall'alba dei tempi".

"Ricordo che il più grande inganno sportivo l'ha fatto il giocatore più iconico nell'evento sportivo più seguito che è il Mondiale. Diego Maradona fa il più grande inganno che la storia di questo sport ha mai prodotto. Io non sono rimasto colpito favorevolmente dall'esultanza di Bastoni, ma quello che sto leggendo su Bastoni da comunicatori, politici, inviati, istituzioni, ex calciatori, dei social ne parlo meno perché il 95% che scrive sui social ti augura la morte nello stesso momento che se ti incontra fuori ti chiede un selfie".

"Quello che sta accadendo a livello di comportamento è una cosa che non ha senso logico, addirittura gente esposta che dovrebbe avere cura del nostro Paese che si permette di perculare e giocare su quello che interessa di più nel nostro Paese, la polemica. Nessuno può fare la morale in questo Paese. L'errore di La Penna è un errore grave umano, il ragazzo non era all'altezza. Il problema è che il Var e il regolamento sono disattenti. Ho sentito dire ".

(Viva El Futbol)