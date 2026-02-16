FC Inter 1908
Ventola: “Var non funziona, non vedo malafede. Ex giocatori che attaccano Bastoni e…”

A Viva el Futbol, l'ex attaccante Nicola Ventola ha parlato così di Inter-Juventus e dell'episodio tra Bastoni e Kalulu di sabato
Alessandro Cosattini 

A Viva el Futbol, l'ex attaccante Nicola Ventola ha parlato così di Inter-Juventus e dell'episodio tra Bastoni e Kalulu di sabato:

“La chiave è stata nella qualità del possesso palla della Juve. L’Inter con squadre che giocano così di solito è brava in aggressione, ma questa volta andava a vuoto, andava fuori giri, per la qualità delle giocate della Juve. L’Inter era comunque pericolosa, ma anche in 10 la Juve ha continuato a giocare e mi aspettavo facesse più fatica.

Mi ha deluso chi ha attaccato così Bastoni in tv, anche giornalisti, ex giocatori, politici. Il giocatore ha simulato e ha sbagliato, c’è l’errore umano, l’arbitro sbaglia, il Var non funziona. Bisogna fare l’abc del regolamento, deve essere elementare. Si è raggiunta la schifezza, messaggi di morte a famiglia e arbitro, è uno sport. Bisogna intervenire, non si può più proseguire così. Non vedo malafede io, vedo un clima proprio non sereno per decidere".

