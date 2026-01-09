FC Inter 1908
Antonio Cassano durissimo su Simone Inzaghi e non solo. Ecco le parole dell'ex calciatore nell'ultima diretta di Viva El Futbol
Marco Astori
Marco Astori 

Antonio Cassano durissimo su Simone Inzaghi e non solo. Ecco le parole dell'ex calciatore nell'ultima diretta di Viva El Futbol: "Lo United cercava Inzaghi? A me non risulta. Non ne ho la più pallida idea, ma lui è andato a prendere i soldi: è finito, si va nel dimenticatoio. E' finito.

Gli allenatori top sono di altro genere, non sono i Simone Inzaghi, i Mourinho: sono le nuove leve che vanno avanti. Maresca è stato mandato via dal Chelsea perché dice quello che pensa, non lecca il culo: invece l'altro va in Arabia.

Noi non abbiamo bisogno di Mourinho, Inzaghi o Allegri: servono le nuove leve. Mi sono rotto il cazzo di parlare di questi qua: dicono che hanno vinto, hanno vinto la coppa del gelato. Fuori dal cazzo dal calcio, noi vogliamo vedere la bellezza, non la rottura di coglioni di risse, 1-0, casini, pugni, parlare coi giornalisti: basta".

