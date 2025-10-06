FC Inter 1908
Adani: “Vi dico già che quando l’Inter non farà bene sarà perché…”

A Viva el Futbol, l'ex difensore Lele Adani ha parlato così dell’Inter di Cristian Chivu dopo questo avvio di stagione
Alessandro Cosattini Redattore 

A Viva el Futbol, l'ex difensore Lele Adani ha parlato così dell’Inter di Cristian Chivu dopo questo avvio di stagione:

Inter Chivu
Getty Images

Il 3-4-2-1 o 3-4-1-2 per l’Inter era un'idea iniziale se arrivava Loookman. I pregi dell'Inter son quasi tutti, i difetti che nessuno fa dribbling.

Inter
Getty Images

Quando l'Inter non farà bene sarà perché non farà dribbling”, ha detto l’ex difensore.

