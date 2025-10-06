A Viva el Futbol, l'ex difensore Lele Adani ha parlato così della vittoria dell'Inter contro la Cremonese e non solo

Alessandro Cosattini Redattore 6 ottobre 2025 (modifica il 6 ottobre 2025 | 23:54)

A Viva el Futbol, l'ex difensore Lele Adani ha parlato così della vittoria dell'Inter contro la Cremonese e non solo: “A me Bonny piace, ho molta stima di lui rispetto alla considerazione che in tanti hanno di lui, mi piaceva già a Parma. Tutti parlano di Pio Esposito e Bonny si prende un gol e tre assist. Bonny ha risposto, l’Inter ha risposto, la partita è stata ancora più gestibile di quella con lo Slavia Praga.

L’Inter aveva piacere nel gioco, non è mai andata in difficoltà e ha palleggiato, non gliel’hanno mai fatta vedere. Akanji palleggiava con Guardiola, che problemi vuoi che abbia… Stimo Barella, ma troppo ingigantita la cosa del regista, ruotano tutti ormai nel calcio. Non mi stupisco di quello io, vedo che Chivu quando sceglie e comunica, quando assolve Dumfries, quando dà fiducia, quando chiama, lui è appassionato, serio.

L’Inter rimane credibile, ha preso quattro Under 23, più Pio Esposito e Akanji. L’Inter parte per vincere lo scudetto e ci mancherebbe altro. Bonny grandissima chiamata di Ausilio, era già chiuso molto prima che la stagione finisse", ha detto.