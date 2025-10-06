Le considerazioni a proposito del rendimento dell'attacco nerazzurro rispetto all'anno scorso e più in generale sulla squadra reduce da cinque vittorie

Daniele Vitiello Redattore/inviato 6 ottobre - 23:56

Antonio Cassano, nel consueto appuntamento su Twitch e YouTube con Adani e Ventola, ha parlato anche dell'Inter. Queste le sue considerazioni dopo la gara con la Cremonese:

"L'Inter singolarmente è troppo più forte dell'altre, poi c'è la squadra che ha l'allenatore più bravo ed è il Napoli. Chivu sta facendo bene, ma è alle prime armi. Lautaro il Napoli non ce l’ha, come Akanji che è un giocatore forte, un fenomeno o Calhanoglu in mezzo che non ce l’ha nessuno. La partita con la Cremonese non c'è stata, c'è stata una sola squadra che ha disintegrato l'altra. L'Inter gioca bene".

Sull'attacco ha aggiunto: "Bonny è un ragazzo forte, come Pio Esposito: entrambi cresceranno molto con Thuram e Lautaro. L’Inter è partita un po’ zoppa, ma te la ritrovi a marzo a lottare col Napoli. Gli altri attaccanti non hanno reso l'anno scorso? Se fai giocare sempre gli stessi, poi metti 3 minuti l’altro ogni tanto. Inzaghi faceva giocare sempre gli stessi, Chivu da ragazzo intelligente li fa giocare tutti in determinati tipi di partite".