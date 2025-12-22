"L’Inter nel 2025 ha disputato 6 competizioni e non ha mai alzato un trofeo. Per completezza. Supercoppa col Milan, Coppa Italia col Milan, Serie A col Napoli, finale Champions col PSG, Mondiale per Club col Fluminense e ora Supercoppa col Bologna. L’Inter è la più forte, più sei forte e più c’è pretesa, è naturale.