Il pensiero di Lele Adani sull'Inter di Cristian Chivu dopo il ko col Bologna in Supercoppa: queste le sue parole a Viva el Futbol.
Adani: “Con l’Inter bisogna essere più severi che con tutte le altre e il motivo è molto chiaro”
"L’Inter nel 2025 ha disputato 6 competizioni e non ha mai alzato un trofeo. Per completezza. Supercoppa col Milan, Coppa Italia col Milan, Serie A col Napoli, finale Champions col PSG, Mondiale per Club col Fluminense e ora Supercoppa col Bologna. L’Inter è la più forte, più sei forte e più c’è pretesa, è naturale.
L’Inter perde con le grandi, ha perso tanti scontri diretti. Allora dico: per l’attesa, io ho visto poco… Capisco l’amarezza e condivido la delusione, l’analisi deve essere più impietosa con chi ha di più, bisogna essere severi. E credo loro siano severi con loro stessi. Se non si autoflagellano, vuol dire che son sempre forti ma incompiuti, non raccolgono ciò che gli viene attribuito come valore, questa è l’analisi. Deve essere severa”.
