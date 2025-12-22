“Il 2025 dell'Inter è estremamente fallimentare a mio avviso. Inzaghi ha fatto il disastro e l'ho sempre detto, 4 anni da buttare nel cesso, con un solo scudetto. Due finali di Champions? Non me ne frega niente, la prima volta dovevi uscire col Porto, tutto culo. La seconda volta col PSG ne hai prese cinque.

Son convinto che Cristian Chivu farà una carriera top, è un grande allenatore e mi piace come parla, ma ora glielo chiedo: voglio vedere la squadra che aveva in mente lui, l'Inter di Chivu voglio vedere. Perché lui Lookman lo voleva all'Inter in estate”, le sue parole a Viva el Futbol.