"La vittoria della Fiorentina con l'Inter giovedì ha nuociuto alla Fiorentina lunedì. Ha rinunciato totalmente al pallone, togli la sensazione del gioco. La gara ha lasciato un segno e l'allenatore l'ha preparata uguale ma cambia lo scenario, l'avversario, la rabbia, lo stadio. Rifatta la stessa cosa, l'Inter senza fare grandi cose gli è stata superiore. Prepararla ugualmente, ma senza ripartenze, ha appiattito la Fiorentina. Inter in una fase lenta, è come se stesse un po' rifiatando, ha qualche problema nella trasmissione. Se trova avversario che si abbassa e non ti affronta, fa possesso palla e non avendo dribbling non affonda. Una volta andata in vantaggio con Arnautovic, la partita poi non ha avuto molti spunti. In questo periodo l'Inter non è molto brillante, non lucida. La Fiorentina non l'ha giocata e l'Inter l'ha indirizzata. Zielinski è entrato bene lì davanti, sterza, non ama quel ruolo, ma ha la finta a ritornare che fa benissimo".