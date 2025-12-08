A Viva el Futbol, l'ex attaccante Antonio Cassano ha parlato così della vittoria dell'Inter contro il Como: “Mi sta piacendo molto l’Inter, gioca allo stesso modo dell’altro (Inzaghi, ndr), ma non aspettano gli altri ora. Giocano alti, pressano.

Ho la convinzione che l’Inter arriverà a giocare a 4 con Chivu. La sua mentalità porta a questo, vuole giocare con più uomini nella metà campo avversaria. Io sono convinto di questo. Se col Milan vinceva 3 o 4 a 0, nessuno poteva dire nulla ed era la gara come col Como, uguale. Sta facendo un lavoro straordinario Chivu, se la giocherà con Conte, ma ha creato un’empatia stratosferica. Complimenti all’Inter”.