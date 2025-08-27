FC Inter 1908
Adani: “Inter, troppo pessimismo. Vale il Napoli. Ricordo che un minuto prima della finale Champions…”

A Viva el Futbol, l’ex difensore Lele Adani ha parlato così dell’esordio dell’Inter in campionato contro il Torino
Alessandro Cosattini Redattore 

A Viva el Futbol, l’ex difensore Lele Adani ha parlato così dell’esordio dell’Inter in campionato contro il Torino:

Sull’Inter io non ho dubbi. Dopo la separazione da Inzaghi, sembrava una squadra in costruzione… Io penso che l’Inter vada rigenerata, ma non ricostruita. L’Inter ha tenuto tutti i giocatori più forti, nonostante le richieste che ci sono state. E in più ha aggiunto giocatori giovani e forti.

La squadra per me è forte, parte pari al Napoli, non dietro. Ma quando c’è una delusione, una disfatta… piomba il pessimismo e nel momento di ripartire vedi anche le contendenti più pericolose. Ma l’Inter un minuto prima di scendere in campo a Monaco era considerata da tutti tra le 4 squadre più forti d’Europa che poteva giocarsela col PSG. Sucic, Bonny, non mi sembra siano entrati male… Non mi sorprende l’avvio dell’Inter”.

