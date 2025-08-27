A Viva el Futbol, l’ex difensore Lele Adani ha parlato così dell’esordio dell’Inter in campionato contro il Torino:
Adani: “Inter, troppo pessimismo. Vale il Napoli. Ricordo che un minuto prima della finale Champions…”
“Sull’Inter io non ho dubbi. Dopo la separazione da Inzaghi, sembrava una squadra in costruzione… Io penso che l’Inter vada rigenerata, ma non ricostruita. L’Inter ha tenuto tutti i giocatori più forti, nonostante le richieste che ci sono state. E in più ha aggiunto giocatori giovani e forti.
La squadra per me è forte, parte pari al Napoli, non dietro. Ma quando c’è una delusione, una disfatta… piomba il pessimismo e nel momento di ripartire vedi anche le contendenti più pericolose. Ma l’Inter un minuto prima di scendere in campo a Monaco era considerata da tutti tra le 4 squadre più forti d’Europa che poteva giocarsela col PSG. Sucic, Bonny, non mi sembra siano entrati male… Non mi sorprende l’avvio dell’Inter”.
