Viviano: “Come fa l’Inter a non essere più forte dell’anno scorso? Senza...

Ospite come di consueto di TVPlay, Emiliano Viviano ha parlato anche di Inter. Ecco le dichiarazioni dell'ex portiere nerazzurro
Marco Macca Redattore 

Ospite come di consueto di TVPlay, Emiliano Viviano ha parlato anche di Inter. Ecco le dichiarazioni dell'ex portiere nerazzurro:

MILAN, ITALY - AUGUST 25: Marcus Thuram of Internazionale celebrates with teammates Petar Sucic after scoring his team's second goal during the Serie A match between FC Internazionale and Torino FC at Giuseppe Meazza Stadium on August 25, 2025 in Milan, Italy. (Photo by Marco Luzzani/Getty Images)

"Come fa a non essere più forte dell'anno scorso? Fosse stata una partita dell'anno scorso, sarebbe stata una partita identica, solo che poi sarebbero entrati Correa e Arnautovic e non sarebbe successo più niente".

"Non ha venduto un giocatore e ha preso Sucic, Diouf, Luis Henrique, Bonny ed Esposito".

