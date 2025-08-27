Ospite come di consueto di TVPlay, Emiliano Viviano ha parlato anche di Inter. Ecco le dichiarazioni dell'ex portiere nerazzurro:
Viviano: “Come fa l’Inter a non essere più forte dell’anno scorso? Senza vendere nessuno…”
"Come fa a non essere più forte dell'anno scorso? Fosse stata una partita dell'anno scorso, sarebbe stata una partita identica, solo che poi sarebbero entrati Correa e Arnautovic e non sarebbe successo più niente".
"Non ha venduto un giocatore e ha preso Sucic, Diouf, Luis Henrique, Bonny ed Esposito".
