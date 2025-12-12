Nel corso del suo intervento su Viva El Futbol, Lele Adani , ex calciatore, ha elogiato così il modo di giocare dell'Inter: "C'è una cosa su cui riflettevo quando guardavo l'Inter: l'Inter è unica ragazzi, è diversa da tutte. Palleggia e si smarca in un modo diverso, non c'è una squadra in Europa che fa quelle cose.

Ed è per quello che gli allenatori top la giudicano come unica o Fabregas dice che la guarda per imparare. Vedono cose diverse. Quando giochi coi titani, ti riconoscono la tua unicità ma non la temono e a volte non la subiscono: si adeguano e a volte sanno evidenziare i suoi difetti.

E poi ci sono gli insostituibili: Akanji è nettamente di un'altra categoria ragazzi, porta qui il suo massimo livello. E Dumfries si sposa con questa unicità: l'Inter costruisce bassa e ti stana, non soffre la pressione perché ruota in alcuni modi che lo faceva il primo City di Pep. E Dumfries non sarà mai forte contro il chiuso, ma da esterno palleggiando basso".