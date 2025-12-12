FC Inter 1908
Adani svela: “C’è una cosa in cui l’Inter è unica in Europa e ricorda il primo City di Pep”

Adani svela: “C’è una cosa in cui l’Inter è unica in Europa e ricorda il primo City di Pep” - immagine 1
Nel corso del suo intervento su Viva El Futbol, Lele Adani, ex calciatore, ha elogiato così il modo di giocare dell'Inter
Marco Astori
Nel corso del suo intervento su Viva El Futbol, Lele Adani, ex calciatore, ha elogiato così il modo di giocare dell'Inter: "C'è una cosa su cui riflettevo quando guardavo l'Inter: l'Inter è unica ragazzi, è diversa da tutte. Palleggia e si smarca in un modo diverso, non c'è una squadra in Europa che fa quelle cose.

Adani svela: “C’è una cosa in cui l’Inter è unica in Europa e ricorda il primo City di Pep”- immagine 2

Ed è per quello che gli allenatori top la giudicano come unica o Fabregas dice che la guarda per imparare. Vedono cose diverse. Quando giochi coi titani, ti riconoscono la tua unicità ma non la temono e a volte non la subiscono: si adeguano e a volte sanno evidenziare i suoi difetti.

Adani svela: “C’è una cosa in cui l’Inter è unica in Europa e ricorda il primo City di Pep”- immagine 3
Getty Images

E poi ci sono gli insostituibili: Akanji è nettamente di un'altra categoria ragazzi, porta qui il suo massimo livello. E Dumfries si sposa con questa unicità: l'Inter costruisce bassa e ti stana, non soffre la pressione perché ruota in alcuni modi che lo faceva il primo City di Pep. E Dumfries non sarà mai forte contro il chiuso, ma da esterno palleggiando basso".

