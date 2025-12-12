Per me è indiscutibile: è un valore aggiunto per la Serie A, è un calciatore che la Serie A non si può permettere. Eppure è ancora qui perché ha capito che il suo bene è stare all'Inter: quindi bisogna ringraziarlo e non criticarlo. Ricapiterà prossimamente che sbaglierà qualche partita: perché lui non è sovrannaturale, a volte ha dei cali perché gioca 60 partite a stagione, magari a volte dovrebbe controllare un po' di più le sue energie.