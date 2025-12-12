Intervenuto al podcast Cose Scomode, Fabrizio Biasin, giornalista, ha parlato così del capitano dell'Inter Lautaro Martinez: "Dopo più di 250 partite con la maglia dell'Inter, l'idea che si debba discutere Lautaro per quattro partite non giocate non al suo livello o in cui fa quattro doppiette... A me non cambia niente, io so cosa può dare ed è tantissimo: se chiedete a me, tutte le volte che si arriva al tema Lautaro, siamo all'aria frittissima.
Biasin: “Lautaro indiscutibile, questo suo gesto è stata la salvezza della stagione dell’Inter”
Per me è indiscutibile: è un valore aggiunto per la Serie A, è un calciatore che la Serie A non si può permettere. Eppure è ancora qui perché ha capito che il suo bene è stare all'Inter: quindi bisogna ringraziarlo e non criticarlo. Ricapiterà prossimamente che sbaglierà qualche partita: perché lui non è sovrannaturale, a volte ha dei cali perché gioca 60 partite a stagione, magari a volte dovrebbe controllare un po' di più le sue energie.
Ma complessivamente è una benedizione. L'uscita che ha fatto a fine Mondiale per Club è stata discussa, ma io credo che ad un passo dal Natale, possiamo dire che quella roba lì valga più di 10 gol: ha messo i problemi in piazza prima che cominciasse la stagione, è stata la salvezza della stagione dell'Inter".
