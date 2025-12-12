FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Biasin: “Lautaro indiscutibile, questo suo gesto è stata la salvezza della stagione dell’Inter”

ultimora

Biasin: “Lautaro indiscutibile, questo suo gesto è stata la salvezza della stagione dell’Inter”

Biasin: “Lautaro indiscutibile, questo suo gesto è stata la salvezza della stagione dell’Inter” - immagine 1
Intervenuto al podcast Cose Scomode, Fabrizio Biasin, giornalista, ha parlato così del capitano dell'Inter Lautaro Martinez
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

Intervenuto al podcast Cose Scomode, Fabrizio Biasin, giornalista, ha parlato così del capitano dell'Inter Lautaro Martinez: "Dopo più di 250 partite con la maglia dell'Inter, l'idea che si debba discutere Lautaro per quattro partite non giocate non al suo livello o in cui fa quattro doppiette... A me non cambia niente, io so cosa può dare ed è tantissimo: se chiedete a me, tutte le volte che si arriva al tema Lautaro, siamo all'aria frittissima.

Biasin: “Lautaro indiscutibile, questo suo gesto è stata la salvezza della stagione dell’Inter”- immagine 2
Getty Images

Per me è indiscutibile: è un valore aggiunto per la Serie A, è un calciatore che la Serie A non si può permettere. Eppure è ancora qui perché ha capito che il suo bene è stare all'Inter: quindi bisogna ringraziarlo e non criticarlo. Ricapiterà prossimamente che sbaglierà qualche partita: perché lui non è sovrannaturale, a volte ha dei cali perché gioca 60 partite a stagione, magari a volte dovrebbe controllare un po' di più le sue energie.

Biasin: “Lautaro indiscutibile, questo suo gesto è stata la salvezza della stagione dell’Inter”- immagine 3
Getty

Ma complessivamente è una benedizione. L'uscita che ha fatto a fine Mondiale per Club è stata discussa, ma io credo che ad un passo dal Natale, possiamo dire che quella roba lì valga più di 10 gol: ha messo i problemi in piazza prima che cominciasse la stagione, è stata la salvezza della stagione dell'Inter".

Leggi anche
Borghi: “Inter-Liverpool per le regole del calcio doveva finire in pareggio! Il...
Bergomi: “L’Inter ha questi due grossi problemi. E Chivu mi ha sorpreso...

© RIPRODUZIONE RISERVATA