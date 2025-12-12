Fabio Caressa , giornalista, intervenuto negli studi di Sky Sport, ha commentato così la sconfitta dell'Inter contro il Liverpool: "A me su quel rigore dispiace tanto una cosa: io credo che in Italia stiano cambiando le cose ma deve cambiarle anche Rosetti in Europa. Non si può continuare a premiare i simulatori.

Ho sentito che la trattenuta c'è, ma se io ti trattengo è impossibile per le leggi della fisica che tu caschi in avanti. Dai guarda questo come si butta. A prescindere da Italia o no, dico che bisogna cominciare a penalizzare seriamente i simulatori: e prima o poi si comincerà. Mi fa ribrezzo, poi i ragazzini quando giocano lo fanno anche loro.

E il varista se non interviene, non esiste: e per me è dura per loro psicologicamente mangiare il boccone se non intervengono per 3-4 partite. Tu esisti, ma in realtà non esisti per il pubblico: e credimi questo va analizzato, è brutto far parte di uno spettacolo e non esistere.