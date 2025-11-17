L'inizio di stagione di Federico Dimarco è stato molto convincente specialmente alla voce assist, ben 4 oltre a 2 gol segnati in 11 partite.
fcinter1908 ultimora Media assist a partita: Dimarco è nella top 10 in Europa. Ecco chi fa meglio di lui
ultimora
Media assist a partita: Dimarco è nella top 10 in Europa. Ecco chi fa meglio di lui
Dimarco ha fornito 4 assist in 11 partite di Serie A: c'è chi ha fatto meglio del laterale nerazzurro. Uno di questi è in Serie A
A livello europeo, considerando i top 5 campionati, chi fa meglio del laterale nerazzurro? Il CIES ha stilato la top 10 dei migliori assistman per 90' giocati. Oltre a Dimarco c'è un altro giocatore della Serie A.
© RIPRODUZIONE RISERVATA