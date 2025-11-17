I due gol messi a segno in questa tornata di impegni con l'Italia da Pio Esposito hanno spostato ancora di più l'attenzione sul giovane attaccante nerazzurro. Di lui ha parlato anche Matteo Barzaghi, inviato di Sky Sport, collegato con gli studi dell'emittente satellitare.
Si parla troppo di Pio Esposito? Barzaghi: “Sembra un giocatore che…”
Il pensiero dell'inviato di Sky Sport a proposito del giovane attaccante nerazzurro
"Si parla troppo di Pio Esposito? Ha talento innegabile e qualità indiscutibili, dopo tanti anni senza talento là davanti con l'Italia è arrivato un bagliore. E' riuscito a cogliere l'attimo, ha lasciato subito il timbro: per trovare gente che abbia impiegato meno di lui per fare tre gol bisogna tornare a Meazza, Corso e Rivera. Il suo modo di fare, la sua educazione, sono tratti di un giocatore del passato. Oggi i titolari sono ovviamente Lautaro e Thuram, ma quella è questione di tempo".
