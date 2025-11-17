Si parla troppo di Pio Esposito? Barzaghi: “Sembra un giocatore che…”

"Si parla troppo di Pio Esposito? Ha talento innegabile e qualità indiscutibili, dopo tanti anni senza talento là davanti con l'Italia è arrivato un bagliore. E' riuscito a cogliere l'attimo, ha lasciato subito il timbro: per trovare gente che abbia impiegato meno di lui per fare tre gol bisogna tornare a Meazza, Corso e Rivera. Il suo modo di fare, la sua educazione, sono tratti di un giocatore del passato. Oggi i titolari sono ovviamente Lautaro e Thuram, ma quella è questione di tempo".