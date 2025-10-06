A Viva el Futbol, l’ex difensore Lele Adani si è espresso duramente su Juventus-Milan di ieri, terminata 0-0.
Adani: “Juve-Milan 0-0 uguale a Juve-Inter 4-3: vi dico perché! La verità è che…”
“La partita Juve-Milan non è Siviglia-Barcellona, non è Chelsea-Liverpool, decisa da un classe 2007 brasiliano… Hai voglia a giocare Milan-Como a Perth… Juve-Inter è stata uguale, con 7 gol, ma la partita è quella. Più emozioni certo, ma il ritmo è quello, la proposta è quella, l’emozione è quella. I calciatori in area non vengono marcati, i tiri finiscono in porta, ma la partita è simile: non c’è pressing, non ci sono le pressioni.
Non c’è pressing e quindi si va piano, la verità è che il primo tempo aiuta la gente a cambiare canale. Queste sono partite che allontano dal calcio. In Italia vince la miglior difesa? 0-0. Il Milan non fa le coppe, mi aspetto cresca nel secondo tempo, sono entrati Leao, Loftus-Cheek e Nkunku. Mi delude che la Juve sia così poco pericolosa”.
