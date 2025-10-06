“La partita Juve-Milan non è Siviglia-Barcellona, non è Chelsea-Liverpool, decisa da un classe 2007 brasiliano… Hai voglia a giocare Milan-Como a Perth… Juve-Inter è stata uguale, con 7 gol, ma la partita è quella. Più emozioni certo, ma il ritmo è quello, la proposta è quella, l’emozione è quella. I calciatori in area non vengono marcati, i tiri finiscono in porta, ma la partita è simile: non c’è pressing, non ci sono le pressioni.