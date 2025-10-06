Qualificazioni Mondiali, dall’Olanda arriva la statistica su Dumfries e de Vrij

I due giocatori nerazzurri hanno risposto alla convocazione di Koeman per le prossime sfide della loro Nazionale

Eva A. Provenzano Caporedattore 6 ottobre - 22:30

Stephande Vrij, in questo inizio di stagione con l'Inter si è fatto trovare pronto quando è stato chiamato in causa al centro della difesa. Ha giocato 90 minuti nella gara contro il Cagliari e poi da titolare anche le partite contro Sassuolo e Cremonese. Denzel Dumfries nell'ultima gara con i nerazzurri si è arrabbiato nel momento della sostituzione, avrebbe forse voluto vedere sul tabellino dei marcatori anche il suo nome.

Entrambi sono stati convocati da Koeman per le prossime sfide di qualificazione ai Mondiali dell'Olanda e proprio dal loro Paese arriva una statistica che li riguarda. Entrambi sono nella lista dei giocatori più impiegati dalla Nazionale Orange nelle gare di qualificazione alla Coppa del Mondo.

Virgil van Dijk è il giocatore più utilizzato nella squadra attuale, con 1440 minuti giocati in 16 partite. Segue Memphis Depay con 19 partite giocate e 1407 minuti e venti gol segnati. Stefan de Vrij completa la top tre con 17 presenze e 1345 minuti. Il quinto è proprio Denzel Dumfries (14 partite, 1027 minuti giocati ma anche tre gol e tre assist) e Frenkie de Jong è quarto con 13 partite, 1065 minuti.

