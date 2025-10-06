Antonio Di Gennaro, opinionista ed ex calciatore, ai microfoni di TMW Radio, ha parlato dell'Inter dopo la vittoria sulla Cremonese, quinta consecutiva per gli uomini di Chivu:
ultimora
Di Gennaro: “Inter la più forte del campionato. Ho visto una cattiveria mostruosa da…”
"E' la più forte del campionato. Fisicamente è diversa dall'anno scorso, si diverte. E poi hanno un attacco molto forte, perché sono arrivati Bonny ed Esposito. Ho rivisto tutti con la Cremonese, è una squadra forte, una voglia e una cattiveria come un tempo. Sul 4-0 ho visto Lautaro riprendere un pallone con una cattiveria mostruosa. Vuol dire che anche l'allenatore ha dato un input diverso".
Di Gennaro si è poi soffermato sulla Roma, prossima avversaria dei nerazzurri: "Ho detto che sarà molto importante l'incidenza degli allenatori e qui si vede. E' la miglior difesa d'Europa, non ha ancora gli attaccanti che vuole lui, si adatta, ma sta migliorando diversi giocatori, vedi Celik. Sta migliorando tutto il contesto. Sapevano le difficoltà che potevano avere e si vede l'incidenza di Gasp. La Roma è squadra vera".
© RIPRODUZIONE RISERVATA