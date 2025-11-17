"Voglio dire una cosa a quelli in malafede, distratti, invidiosi e a quelli che hanno invece colto la narrativa di quel momento: solo l'umorismo legato mi ha fatto richiamare quanto accaduto il giorno prima in conferenza stampa. Non ho sminuito Haaland davati a Pio, ho richiamato esattamente quanto avesse detto.

'Non lo conosco e questo probabilmente mi tornerà contro': invidiosi, eravate attenti o disattenti il giorno prima? Se non eravate attenti, sprecate tempo. Il punto non era togliere qualcosa ad Haaland, che ha fatto due gol in partita e sedici in otto gare. Ma è Pio da celebrare perché il miglior 9 al mondo in conferenza lo aveva chiamato quel gol, dicendo 'mi verrà contro quello che dico'. Io con ironia e massimo rispetto ho detto questo. 'Ora lo conosci Erling?', è sottolineare quanto era accaduto. La lucidità nel ricordare quanto accaduto prima, con ironia e rispetto, è una cosa che va sottolineata".