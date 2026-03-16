Durante La Nuova Ds, l'ex difensore Lele Adani commenta gli episodi arbitrali contestati dall'Inter nella gara contro l'Atalanta:
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fcinter1908 ultimora Adani: “L’arbitro deve avere coraggio. Scalvini-Frattesi c’è addirittura una doppia colpa”
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Adani: “L’arbitro deve avere coraggio. Scalvini-Frattesi c’è addirittura una doppia colpa”
Durante La Nuova Ds, l'ex difensore Lele Adani commenta gli episodi arbitrali contestati dall'Inter nella gara contro l'Atalanta
"L'arbitro deve avere un po' di coraggio e decidere, non deve andare sempre al Var. Dopo un giorno e mezzo per noi è una cosa molto semplice: primo caso, non serve il Var, l'arbitro decide da vivo e operante e non sbaglia nulla. Lì non c'è nulla, Dumfries simula, il gol è regolare. Secondo caso: fallo netto, se non vede l'arbitro e non interviene il Var incolpi tutti e due. Perché quello è calcio di rigore, finito. C'è un calcio non lo vedi tu, il Var deve intervenire".
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