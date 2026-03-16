"L'arbitro deve avere un po' di coraggio e decidere, non deve andare sempre al Var. Dopo un giorno e mezzo per noi è una cosa molto semplice: primo caso, non serve il Var, l'arbitro decide da vivo e operante e non sbaglia nulla. Lì non c'è nulla, Dumfries simula, il gol è regolare. Secondo caso: fallo netto, se non vede l'arbitro e non interviene il Var incolpi tutti e due. Perché quello è calcio di rigore, finito. C'è un calcio non lo vedi tu, il Var deve intervenire".