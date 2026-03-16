Il difensore ha ricevuto applausi e riconoscimenti dai tifosi dopo la gara contro il Lanús

Gianni Pampinella Redattore 16 marzo - 12:00

In una serata difficile per l'Estudiantes dopo la sconfitta contro il Lanús , uno dei giocatori che si è distinto è stato Tomás Palacios. Il difensore ha ricevuto applausi e riconoscimenti dai tifosi dopo la sconfitta e, al termine della partita, ha parlato sia della sconfitta che dell'affetto dimostrato dai sostenitori.

"È bello essere applauditi, ma metto da parte gli applausi e mi concentro sul risultato. Tutto si riduce ai dettagli. Sono partite difficili in cui nessuna delle due squadre vuole concedere nulla, quindi dobbiamo lavorare su questi dettagli".

"Chiedo ai tifosi di continuare a sostenerci e li ringrazio, perché riempiono lo stadio ogni partita". Infine, Palacios ha parlato anche della sua situazione attuale e delle voci che lo collegano a una possibile convocazione in nazionale. "In questo momento sono all'Estudiantes. Voglio dare il massimo qui e aiutare i miei compagni. Tutto il resto verrà di conseguenza, ma la mia attenzione è rivolta all'Estudiantes".