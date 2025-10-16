FC Inter 1908
A Viva el Futbol, l'ex difensore Lele Adani ha parlato così dei mancati trasferimenti estivi di Lookman, Calhanoglu e non solo
Alessandro Cosattini Redattore 

A Viva el Futbol, l'ex difensore Lele Adani ha parlato così dei mancati trasferimenti estivi di Lookman, Calhanoglu e non solo:

“Siamo in un’epoca dove vale tutto, può accadere tutto e il contrario di tutto. Tanti alimentano questo tutto: contratti forti non gestiti mentre il contratto va verso il termine, tipo Vlahovic. Dybala aveva una clausola di rinnovo automatico a Roma nonostante gli infortuni avuti, ma resta il più amato a Roma. Ci son tanti fattori che tolgono il calciatore dalla sua vera missione che è giocare a calcio, così accadono storie non simpatiche come Calhanoglu dopo il Mondiale per Club, Lookman, Vlahovic… Sono storie non gestite bene queste.

L’aspetto tecnico dell’Inter, gestito da Piero Ausilio, è sempre lucido e volto a migliorare il percorso e il calcio giocato”, ha detto l’ex difensore.

