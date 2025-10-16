FC Inter 1908
Orsi: “Inter gran bella squadra, Chivu ha trovato la chiave dopo un inizio stentato”

Nando Orsi, ex calciatore, intervenuto ai microfoni di Radio Radio, ha parlato così in vista di Roma-Inter di dopodomani
Marco Astori
Marco Astori 

Nando Orsi, ex calciatore, intervenuto ai microfoni di Radio Radio, ha parlato così in vista di Roma-Inter di dopodomani: “L’Inter è una gran bella squadra e Chivu ha trovato la chiave dopo un inizio stentato.

Sulle fasce i quinti saranno decisivi sabato, e i due dell’Inter mi sembrano meglio di quelli della Roma. In mezzo al campo se la possono giocare, ma esternamente i nerazzurri sono più attrezzati…".

