Nando Orsi, ex calciatore, intervenuto ai microfoni di Radio Radio, ha parlato così in vista di Roma-Inter di dopodomani: “L’Inter è una gran bella squadra e Chivu ha trovato la chiave dopo un inizio stentato.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 ultimora Orsi: “Inter gran bella squadra, Chivu ha trovato la chiave dopo un inizio stentato”
ultimora
Orsi: “Inter gran bella squadra, Chivu ha trovato la chiave dopo un inizio stentato”
Nando Orsi, ex calciatore, intervenuto ai microfoni di Radio Radio, ha parlato così in vista di Roma-Inter di dopodomani
Sulle fasce i quinti saranno decisivi sabato, e i due dell’Inter mi sembrano meglio di quelli della Roma. In mezzo al campo se la possono giocare, ma esternamente i nerazzurri sono più attrezzati…".
© RIPRODUZIONE RISERVATA