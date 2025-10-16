Dalla relazione sul bilancio emerge pure che il patrimonio netto della capogruppo Inter al 30 giugno 2025 è positivo per 11 milioni

Daniele Mari Direttore 16 ottobre 2025 (modifica il 16 ottobre 2025 | 18:05)

L’Assemblea degli Azionisti di F.C. Internazionale Milano S.p.A. ha approvato il bilancio per l’anno fiscale 2024/25 nel corso dell’incontro che si è tenuto in modalità telematica alla presenza del Presidente e CEO Giuseppe Marotta e del top management nerazzurro.

ULTERIORE AUMENTO DEI RICAVI E PRIMA CHIUSURA IN UTILE IN 15 ANNI, A DIMOSTRAZIONE DI UNA FORTE DISCIPLINA FINANZIARIA

Il bilancio chiuso al 30 giugno 2025 evidenzia ricavi in crescita e pari a 567M, il valore più alto di sempre e record per la Serie A al netto del player trading. Questo risultato è dovuto ad un incremento degli introiti dalle competizioni domestiche ed europee, oltre alla partecipazione alla prima edizione della Fifa Club World Cup. Parallelamente si è registrata una crescita organica del fatturato commerciale da sponsorizzazioni e da matchday. I risultati dell’anno fiscale evidenziano un utile netto di 35,4M, da confrontare alla perdita di 35,7M dell’anno fiscale precedente, con un aumento netto del valore della produzione pari a 70M. I costi della produzione hanno subito un aumento fisiologico del 3,8%, pari a circa 18M, per un totale di 482M.

Dalla relazione sul bilancio emerge pure che il patrimonio netto della capogruppo Inter al 30 giugno 2025, positivo per 11 milioni, include le perdite degli esercizi 2020-21 e 2021-22: sono stati coperti, quindi, i 341 milioni di deficit il cui ripianamento era stato rinviato utilizzando una norma anti-Covid.

Il passaggio nel bilancio nerazzurro — "Il Gruppo ha consuntivato nell’esercizio un utile per Euro 35.398 migliaia (perdita di Euro 35.746 migliaia al 30 giugno 2024), correlato principalmente all’incremento dei ricavi gare, da abbonamenti, da sponsorizzazioni, da attività commerciali e da diritti audiovisivi, a causa principalmente delle migliori performance sportive ottenute dalla Prima Squadra maschile in tutte le competizioni nazionali ed europee a cui ha partecipato rispetto all’esercizio precedente, nonché dalla partecipazione alla prima edizione della FIFA Word Cup, disputata nello scorso mese di giugno 2025. Il Patrimonio Netto consolidato al 30 giugno 2025 è negativo per Euro 12.325 migliaia, con disponibilità liquide per Euro 118.170 migliaia. Anche la Capogruppo, al 30 giugno 2025, ha consuntivato un utile per Euro 27.001 migliaia e presenta un patrimonio netto positivo per Euro 11.431 migliaia.

A tal proposito si ricorda che l’Assemblea degli Azionisti del 28 ottobre 2022 ha approvato il bilancio chiuso al 30 giugno 2022 con una perdita finale pari ad Euro 127.308.418, deliberando di rinviare il ripianamento di tale perdita entro il quinto esercizio successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2021 (ovvero, per la Capogruppo, all’esercizio in chiusura al 30 giugno 2027), come previsto dal Decreto Milleproroghe n. 228/2021 (in vigore dal 31 dicembre 2021) convertito con modificazioni nella Legge n. 15 del 25 febbraio 2022, all’art. 3, comma 1-ter (proroga dei termini in materia economica e finanziaria), il quale ha ampliato alle perdite emerse nell’esercizio in corso al 31 dicembre 2021 la disciplina di “sterilizzazione” e di differimento della adozione immediata degli obblighi previsti dagli artt. 2446 e 2447 del Codice Civile prevista in origine dal D.L. 8 aprile 2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 40 del 5 giugno 2020.

A tal riguardo si segnala anche che l’Assemblea degli Azionisti del 28 ottobre 2021 aveva approvato il bilancio chiuso al 30 giugno 2021 con una perdita finale pari a Euro 214.412.630, deliberando di rinviare il ripianamento della medesima entro il quinto esercizio successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2020 (ovvero, per la Capogruppo, all’esercizio in chiusura al 30 giugno 2026), come previsto dall’articolo 1, comma 266, della Legge n. 178 del 30 dicembre 2020, consentendo di fatto al patrimonio netto della Capogruppo di rimanere positivo rispettando i parametri di capitalizzazione previsti dal Codice Civile"