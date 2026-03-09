FC Inter 1908
Adani: “Mani Ricci? Ragazzi, il rigore non è in discussione, non si discute! Derby ha fatto schifo”

Lele Adani, ex calciatore, intervenuto alla Domenica Sportiva, ha analizzato così il derby vinto dal Milan contro l'Inter ieri sera
Marco Astori
Lele Adani, ex calciatore, intervenuto alla Domenica Sportiva, ha analizzato così il derby vinto dal Milan contro l'Inter ieri sera: "Chi segue il calcio ha poca memoria: spesso ha vinto chi ha meritato e non sempre la più forte, come il Milan di Pioli e il Napoli di Spalletti. L'Inter è la più forte e ha dimostrato in Italia di esserlo in virtù dell'espressione calcistica mostrata. Ma il derby ha fatto schifo, ma ci arrivo col ragionamento a dirtelo.

Mani di Ricci? Io me l'ero perso per prepararmi per la diretta: questo episodio è più netto di quello del Genoa. Quello è un tiro forte in porta da due metri, qui sono sempre due metri circa ma anche se cerchi di togliere la mano vai verso il pallone. Il calcio di rigore non è in discussione ragazzi, non si discute. Non c'è collaborazione giusta: arbitro e VAR devono lavorare insieme, ma non c'è collaborazione.

O c'è invadenza o disinteresse, o c'è loquacità o silenzio: non c'è verso, sono episodi che cambiano la vita del campionato. Io voglio ricordare il rigore su Di Lorenzo in cui è intervenuto l'assistente: non era mai accaduto, si è ribaltata l'Italia. Calma, perché il VAR è il miglior amico dell'arbitro: non deve per forza chiamare per ribaltare, ma dà il tempo di vedere.

