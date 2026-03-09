Al termine di Milan-Inter, dagli studi di Dazn Andrea Stramaccioni ha commentato il derby vinto dai rossoneri grazie a un gol di Estupinan. "Campionato riaperto? Un duro colpo per l'Inter dopo la Champions. C'è un tema prestazione che va analizzato. l'Inter deve recuperare i giocatori importanti, si è sentita l'assenza di Calhanoglu come personalità. Il derby deciso da un errore gravissimo che è quello di Luis Henrique che ha sbagliato il tempo della chiusura. Davanti deve recuperare i suoi attaccanti. L'inter non sta giocando più come prima. All'andata aveva perso ma aveva fatto una grande partita".

"Esposito e Bonny? Partita difficile per loro, hanno ricevuto pochissimi palloni giocabili. Pochi cross per Pio. Non bisogna tirare la croce su questi due ragazzi. Per me l'Inter ha fatto benissimo a prenderli, non cambio idea. Fallo di Ricic? il problema p se lui ha ampliato o no la proiezione del suo fianco. Bisogna capire se da Lissone hanno telecamere diverse. Se ha ampliato la profondità è calcio di rigore, non c'è da parlare. Inter-Atalanta è una partita importantissima, quando hai una sconfitta così non vedi l'ora di fare la prossima".