Scatta un campanello d’allarme su tutti in casa Inter dopo il ko di ieri nel derby. Ecco quanto evidenziato da Repubblica in seguito alla sfida persa di misura a San Siro dalla squadra di Cristian Chivu.
Repubblica nelle pieghe della sconfitta nel derby: “Inter, si è acceso questo campanello d’allarme”
“Tornando ai rischi, il derby ha acceso un campanello d’allarme dal punto di vista psicologico: dopo 105 giorni l’Inter è tornata a perdere una gara in campionato, interrompendo una serie di quindici partite senza sconfitte, con quattordici vittorie e un solo pareggio, contro il Napoli.
Una corsa quasi perfetta che aveva consolidato il vantaggio in classifica e rafforzato il morale della squadra. Chivu dovrà essere bravo a convincere i suoi giocatori che la sconfitta col Milan – per quanto dolorosa – non cambia la sostanza delle forze in campo: se l’Inter vinceva prima del derby, può continuare a farlo. Fino a oggi, l’Inter è quasi sempre stata capace di quel “reset mentale” che è necessario per superare le sconfitte. Dovrà saperlo fare anche ora che la pressione si alza e il traguardo si avvicina”, si legge.
