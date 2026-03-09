FC Inter 1908
ultimora

Repubblica nelle pieghe della sconfitta nel derby: “Inter, si è acceso questo campanello d’allarme”

Scatta un campanello d’allarme su tutti in casa Inter dopo il ko di ieri nel derby: ecco quanto evidenziato da Repubblica
Alessandro Cosattini Redattore 

Scatta un campanello d’allarme su tutti in casa Inter dopo il ko di ieri nel derby. Ecco quanto evidenziato da Repubblica in seguito alla sfida persa di misura a San Siro dalla squadra di Cristian Chivu.

Getty Images

“Tornando ai rischi, il derby ha acceso un campanello d’allarme dal punto di vista psicologico: dopo 105 giorni l’Inter è tornata a perdere una gara in campionato, interrompendo una serie di quindici partite senza sconfitte, con quattordici vittorie e un solo pareggio, contro il Napoli.

Milan Inter Chivu
2265484430

Una corsa quasi perfetta che aveva consolidato il vantaggio in classifica e rafforzato il morale della squadra. Chivu dovrà essere bravo a convincere i suoi giocatori che la sconfitta col Milan – per quanto dolorosa – non cambia la sostanza delle forze in campo: se l’Inter vinceva prima del derby, può continuare a farlo. Fino a oggi, l’Inter è quasi sempre stata capace di quel “reset mentale” che è necessario per superare le sconfitte. Dovrà saperlo fare anche ora che la pressione si alza e il traguardo si avvicina”, si legge.

