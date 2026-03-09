“Tornando ai rischi, il derby ha acceso un campanello d’allarme dal punto di vista psicologico : dopo 105 giorni l’Inter è tornata a perdere una gara in campionato, interrompendo una serie di quindici partite senza sconfitte, con quattordici vittorie e un solo pareggio, contro il Napoli.

Una corsa quasi perfetta che aveva consolidato il vantaggio in classifica e rafforzato il morale della squadra. Chivu dovrà essere bravo a convincere i suoi giocatori che la sconfitta col Milan – per quanto dolorosa – non cambia la sostanza delle forze in campo: se l’Inter vinceva prima del derby, può continuare a farlo. Fino a oggi, l’Inter è quasi sempre stata capace di quel “reset mentale” che è necessario per superare le sconfitte. Dovrà saperlo fare anche ora che la pressione si alza e il traguardo si avvicina”, si legge.