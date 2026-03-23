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fcinter1908 ultimora Adani: “Mano Pongracic? C’è un piccolo problema: chi ha trasmesso la gara? Mai visto…”

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Adani: “Mano Pongracic? C’è un piccolo problema: chi ha trasmesso la gara? Mai visto…”

Adani: “Mano Pongracic? C’è un piccolo problema: chi ha trasmesso la gara? Mai visto…” - immagine 1
L'ex difensore, durante La Nuova Ds, ha parlato dell'episodio nell'area della Fiorentina che avrebbe potuto dare un rigore all'Inter
Andrea Della Sala Redattore 

L'ex difensore Lele Adani, durante La Nuova Ds, ha parlato dell'episodio nell'area della Fiorentina che avrebbe potuto dare un rigore all'Inter:

Adani: “Mano Pongracic? C’è un piccolo problema: chi ha trasmesso la gara? Mai visto…”- immagine 2

"C'è un piccolo problema: non abbiamo mai visto un replay. Chi ha trasmesso la partita? Non ne abbiamo dibattuto prima ma perché non lo abbiamo mai rivisto. Discorso soggettività: primo campionato per richiami del var soggettivi, che non ci rompano le palle sul movimento congruo o l'armonia della corsa... perché qua di riferimenti per decidere non ce n'è. Cambiano di volta in volta. Due settimane fa abbiamo detto della mano di Ricci e tutti abbiamo detto che era rigore. Che differenza c'è da questo? Braccio di sagoma in Ricci? Io non ci credo, è tutto volubile al momento, non c'è una valutazione congrua dei movimenti". 

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