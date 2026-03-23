Il giorno dopo Fiorentina-Inter, dalle colonne del Corriere dello Sport, Alberto Polverosi analizza la gara del Franchi

Gianni Pampinella Redattore 23 marzo 2026 (modifica il 23 marzo 2026 | 09:02)

Il giorno dopo Fiorentina-Inter, dalle colonne del Corriere dello Sport, Alberto Polverosi analizza la gara del Franchi. "Trentotto secondi e sembrava l’inizio di un nuovo tracollo fiorentino. Trentotto secondi sufficienti all’Inter per segnare con Pio Esposito, piegare la partita e rispondere subito a Milan e Napoli. Ma il tracollo che, visti i precedenti, qualcuno poteva anche aspettare, non c’è stato, così come la risposta alle rivali della capolista è rimandata, a patto che l’Inter si riprenda. La Fiorentina non è crollata, non si è impaurita, non si è disunita, tanto meno smarrita. Il gol di Esposito diceva che l’Inter era in vantaggio, ma sul campo la partita era pari nel primo tempo e poi molto viola nel secondo. Come se i quaranta punti di differenza in classifica non fossero reali".

"L’Inter non scoppia di salute, non è stata travolgente, non ha fatto valere la sua potenza fisica nemmeno quando era in vantaggio. Forse pensava a un avversario ancora alle prese con le sue vecchie paure, o magari già soddisfatto per le tre vittorie di fila. Ma se davvero ha fatto questo conto, lo ha sbagliato in pieno. La Fiorentina ha giocato la partita più bella e più vera di tutta la sua traballante stagione. Ma Chivu (in tribuna) ha sempre l’arma efficace a disposizione, quel demonio di Pio Esposito. Sul gol, stacco di testa e palla nell’angolo, ha incenerito Ranieri e in attacco, affiancato dallo spento e inconcludente Thuram, era lui a minacciare sempre la porta di De Gea. In chiave azzurra, ha vinto la sfida con Kean, che tuttavia non sta male, anzi. Solo che a differenza di Pio gli manca ancora la stoccata".

"All’inizio del secondo tempo il ritmo si è un po’ abbassato. La Fiorentina aveva nelle gambe la trasferta di giovedì in Polonia e all’Inter, nonostante la settimana “pulita”, mancava l’energia per chiudere la partita. In 90 minuti la Fiorentina ha annullato la distanza abissale con l’Inter. La squadra di Vanoli non perde da cinque partite ufficiali, la squadra di Chivu non vince da quattro partite ufficiali. Per una volta, la classifica non fa testo".

(Corriere dello Sport)