Luca Toni, ex calciatore, intervenuto negli studi di DAZN, ha commentato così il pareggio tra Fiorentina e Inter

Marco Astori Redattore 22 marzo 2026 (modifica il 22 marzo 2026 | 23:36)

Luca Toni, ex calciatore, intervenuto negli studi di DAZN, ha commentato così il pareggio tra Fiorentina e Inter: "Campionato ancora aperto? Adesso sì. Secondo me l'unica cosa positiva della sosta per l'Inter è che Lautaro non va in nazionale: l'Inter ne ha bisogno, è uno che ti trascina. L'Inter ha fatto una buona gara nei primi minuti ma non è brava a gestire il vantaggio.

L'Inter aveva abituato troppo bene: ha fatto il suo campionato, non sono state all'altezza Milan e Napoli. Prima l'Inter era a +10 e pensavamo ad un campionato finito: ma ci sta pareggiare a Firenze, ha sempre 6 punti di vantaggio. Ma se fa male l'Inter che è a +6, vuol dire che le altre hanno sbagliato di più.

Esposito? Sembra anche troppo perfetto: no davvero è bravo, me l'hanno detto, è proprio bravo. Lui nel finale fa un gran gesto da centravanti: se tu vai a cercare il difensore, sai dov'è. Ed essendo grosso non puoi passargli avanti: la stoppa e si gira veloce, sa dov'è la porta senza guardarla. E poi è rimasto in campo lui ed è uscito Thuram: vuol dire che sta facendo bene".