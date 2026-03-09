Nel corso dell'ultima puntata di Viva El Futbol, Lele Adani è tornato sulla sconfitta dell'Inter nel derby. "Il Milan ha mostrato una versione giusta di sé, 60 punti non sono un caso. L'Inter non ha fatto nulla di quello che sa fare. Rispetto all'andata il Milan è migliorato, l'Inter invece è peggiorata. L'azione del gol è straordinaria. L'occasione di Dimarco è un regalo di Estupinan che ha regalato palla a Barella".

"Il Milan si è barricato perché lo sa fare. Secondo me i due attaccanti dell'Inter sono stati i peggiori. Gli attaccanti dell'Inter sono fondamentali per far giocare bene la squadra. Potevano stare lì 6 giorni senza segnare. Nella gara tra i due allenatori Allegri ha battuto Chivu. Allegri sapeva cosa fare e ha motivato la squadra per andarlo a fare. Io mi aspetto un po' di più da Barella, Dimarco non è stato il solito Dimarco. Io non so se loro pensano di aver riaperto il campionato, ma secondo me loro la partita l'hanno vinta anche all'inizio. Dall'Inter non ho visto nulla di preparato per meritarsi un risultato diverso. Il Milan secondo me ha meritato la vittoria".