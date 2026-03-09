“La gente rompe il cazzo a Lautaro, più di qualcuno. Poi quando non c’è si vede. Calhanoglu con Lobotka è il più forte in Italia come regista, ieri gli mancavano loro due e anche Thuram. Nessuno dice di queste tre assenze.

Niente alibi sia chiaro, la rosa è forte. Campionato non riaperto, l’Inter vincerà il campionato, ma mancavano i tre più forti. E il Milan non mi dà l’impressione di essere competitivo, non penso possa fare dieci vittorie di fila ora per dire".