"Con una rosa inferiore, il Napoli ha avuto una strategia calcistica diversa: ha lasciato il pallino all’Inter, recuperando e inventandosi soluzioni per attirare in alcuni spazi la retroguardia distratta. Se l’Inter ha sbagliato così tanto, non ha giocato così bene. Non ha nemmeno difeso così bene. I gol sono nati da riconquista e non da costruzione, che era l’unico modo possibile, considerando che mancavano il play e la punta titolari.

E’ successa poi una cosa incredibile, a cui non avrei mai creduto. L’Inter dopo il 2-1 con Calhanoglu non è mai stata pericolosa. Sfido chiunque a dire che non credeva che avrebbe potuto pareggiare almeno, invece il Napoli ha finito addirittura palleggiando. Quando l’inerzia sembrava cambiare, il Napoli ha spento l’entusiasmo di un’Inter non concentrata e disattenta fino alla fine. Era impensabile. Lì Conte, inteso come capo squadra, ha dato lezione. Non toglie nulla a Chivu, allenatore bravo, comunicatore eccellente, uomo libero e riconosciuto dallo spogliatoio come allenatore di livello. Ha detto ai calciatori che non devono pensare a litigare e sprecare energie, ha riconosciuto che Conte è stato più forte, ha dominato l’evento. Questa partita non toglie all’Inter, ma aggiunge al Napoli.