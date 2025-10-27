Skysport – Napoli: De Bruyne, Conte lo perderà per 3-4 mesi

Il calciatore belga si è fatto male in occasione della gara contro l'Inter e gli esami hanno evidenziato una lesione di alto grado del bicipite femorale della coscia destra

Eva A. Provenzano Caporedattore 27 ottobre 2025 (modifica il 27 ottobre 2025 | 23:32)

Lesione di alto grado del bicipite femorale della coscia destra. Questo l'esito degli esami strumentali cui Kevin De Bruyne si è sottoposto stamattina presso il Pineta Grande Hospital. Il calciatore si è fatto male in occasione della gara del Napoli contro l'Inter proprio dopo aver battuto il rigore dell'1-0 tanto contestato. Era uscito accompagnato dal campo ed era evidente un infortunio importante.

Gli esami hanno confermato: si tratta in pratica di uno strappo e si parla quindi di uno stop di 3-4 mesi, in pratica il suo 2025 è finito. Il giocatore, da quanto riportato da Skysport, sarebbe pronto a partire per il Belgio ma starebbe pensando ad un intervento e non ad una terapia conservativa come quella che è stata pensata per Romelu Lukaku.

(Fonte: SS24)