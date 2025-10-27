fcinter1908 ultimora Skysport – Napoli: De Bruyne, Conte lo perderà per 3-4 mesi

Skysport – Napoli: De Bruyne, Conte lo perderà per 3-4 mesi

Il calciatore belga si è fatto male in occasione della gara contro l'Inter e gli esami hanno evidenziato una lesione di alto grado del bicipite femorale della coscia destra
Eva A. Provenzano 

Lesione di alto grado del bicipite femorale della coscia destra. Questo l'esito degli esami strumentali cui Kevin De Bruyne si è sottoposto stamattina presso il Pineta Grande Hospital. Il calciatore si è fatto male in occasione della gara del Napoli contro l'Inter proprio dopo aver battuto il rigore dell'1-0 tanto contestato.  Era uscito accompagnato dal campo ed era evidente un infortunio importante.

Gli esami hanno confermato: si tratta in pratica di uno strappo e si parla quindi di uno stop di 3-4 mesi, in pratica il suo 2025 è finito. Il giocatore, da quanto riportato da Skysport, sarebbe pronto a partire per il Belgio ma starebbe pensando ad un intervento e non ad una terapia conservativa come quella che è stata pensata per Romelu Lukaku.

