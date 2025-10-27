Ventola: “Rigore non c’era, l’Inter non meritava di perdere. E sinceramente Conte…”

"Con i se e con i ma non si va avanti, ma se la rigiocano 1000 volte...", dice poi Ventola su Napoli-Inter

Matteo Pifferi Redattore 27 ottobre - 23:41

Intervenuto a Viva El Futbol, Nicola Ventola ha parlato così di Napoli-Inter:

"Conte è un mago in questo, quando ci sono cose che non vanno si inventa qualcosa, trova motivazioni nuove in un ambiente non facile come quello di Napoli dove lo davano già per finito. Mi aspettavo la reazione, vero che ha vinto la partita, Neres non dava punti di riferimento, ha avuto le sue occasioni però ragazzi, con i se e con i ma non si va avanti, ma se la rigiocano 1000 volte...

"L'Inter ha fatto la sua partita, non meritava di perdere, ha avuto le sue occasioni. Il Napoli poteva anche perderla. Ci sono stati anche episodi, Conte è un fenomeno anche a spostare le attenzioni, il Napoli dopo l'ha portata in porto anche grazie alla mossa di Conte"

"L'Inter ha fatto una buona partita, se dobbiamo parlare del post partita dico Chivu perfetto, comunque ragazzi il rigore non c'era, solo in Italia succedono queste cose. Sta succedendo un gran casino e siamo ridicoli, lo dico da italiano. Sinceramente, Conte non mi è piaciuto nel post partita, Chivu invece è stato perfetto. L'Inter ha fatto la sua partita e resta la più forte del campionato"