Adani: “Nico Paz il più forte in Serie A! Giocatore diverso, abbiamo amici che ci dicono…”

Lele Adani pazzo di Nico Paz: queste le parole dell'ex difensore a Viva el Futbol sul gioiello del Como di Fabregas.
"Nico Paz è il più forte della Serie A. Il talento balza agli occhi, 4 gol e 4 assist, 8 gol dei 9 nascono da lui. È un 10 a tutto campo, fa il centrocampista, punta l’uomo a campo aperto, rientra, porta quella classe argentina che ha portato anche Messi a incoronarlo. È un giocatore diverso.
Raccontato da fuori in maniera comune, da dentro in maniera speciale. Abbiamo amici che hanno lavorato con lui e dicono che è qualcosa di unico, anche Morata lo dice. Non c’entra niente col resto, anche a livello fisico. Lui mordeva le caviglie a Thuram anche ieri, lui pressa, non taglia solo le linee di passaggio", ha detto Adani.
