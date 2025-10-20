Lele Adani si è espresso su diverse tematiche dopo il weekend di Serie A: queste le sue parole a Viva el Futbol.
Adani: “Fabregas è un genio! 48 falli tra Roma e Inter? Neanche a sumo”
“A Como in panchina c’è un genio (Fabregas, ndr). Quest’anno per ora va ringraziato Fabregas per la squadra che hanno costruito. Mi è piaciuto il botta e risposta con Tudor, diventa dibattito. Fabregas oggi sarebbe tra le prime tre scelte per la panchina di ogni top club oggi.
48 falli tra Inter e Roma? Se fai sumo non ne fai così tanti di contatti (ride, ndr)”, le parole di Adani.
