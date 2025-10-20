Manuel Akanji ha disputato un'ottima partita contro la Roma, ricevendo grandi complimenti anche dai compagni di squadra come Barella e Bastoni.

"Il curriculum di Akanji lo conoscevamo però essere subito così protagonista con quella mentalità. A me Pavard non mi ha mai convinto nei due anni, all'Inter non è mai facile giocare anche se vieni dal City. Akanji ha personalità, sono bellissime le parole dei compagni, Barella e Bastoni hanno confermato la loro stima nei suoi confronti.