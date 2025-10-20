Manuel Akanji ha disputato un'ottima partita contro la Roma, ricevendo grandi complimenti anche dai compagni di squadra come Barella e Bastoni.
Ventola: “Akanji subito leader e stimato dai compagni. Su Pavard invece dico che…”
Nicola Ventola, a Viva El Futbol, ha parlato benissimo di Manuel Akani, diventato subito un pilastro dell'Inter di Chivu
Intervenuto ai microfoni di Viva El Futbol, Nicola Ventola ha speso parole al miele per il difensore svizzero ex City:
"Il curriculum di Akanji lo conoscevamo però essere subito così protagonista con quella mentalità. A me Pavard non mi ha mai convinto nei due anni, all'Inter non è mai facile giocare anche se vieni dal City. Akanji ha personalità, sono bellissime le parole dei compagni, Barella e Bastoni hanno confermato la loro stima nei suoi confronti.
Seguo bene la Svizzera e lo conosco da parecchio, è un giocatore molto intelligente, non solo il calciatore ma è un ragazzo perbene, è stato subito un leader"
