“Perché hai detto no al ruolo di vice Mancini?”. Così l'ex difensore Lele Adani ha risposto a questa domanda a Viva el Futbol

Alessandro Cosattini Redattore 16 ottobre 2025 (modifica il 16 ottobre 2025 | 20:32)

“Perché hai detto no al ruolo di vice Mancini?”. È la domanda posta all’ex difensore Lele Adani, che ha risposto così a Viva el Futbol:

“Le scelte vanno fatte da uomo. In questo caso l’uomo che viene davanti al professionista. È stata una grande opportunità e io amo il mestiere dell’allenatore, per questo li rispetto molto. Ma il ruolo di comunicatore è una vocazione che sento e rispetto ogni giorno.

A volte per quello rompo un po’ le scatole agli allenatori quando vado a interagire, ma io lo faccio per la gente questo. E ho la fortuna di coprire tutte le fasce di età io. Questo mi dà un grande senso di responsabilità, mi piace tantissimo quello che faccio”.