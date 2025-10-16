Il club nerazzurro ha comunicato tutti i dettagli del processo di vendita dei biglietti per il derby d'andata di Serie A

Daniele Vitiello Redattore/inviato 16 ottobre - 20:02

La stagione dell'Inter è entrata nel vivo. tra i prossimi appuntamenti in calendario spicca il Milan-Inter, in programma a San Siro domenica 23 novembre alle 20:45. Un match imperdibile per tutti i tifosi interisti e un'occasione per vivere insieme l’incredibile atmosfera della prima stracittadina della stagione.

La vendita dei tagliandi di Inter-Milan prenderà il via lunedì 20 ottobre. Sarà esclusivamente online su inter.it/tickets. Per accedere alle fasi di vendita anticipata sarà necessario essere iscritti a INTERISTA, il programma di loyalty del Club, ed avere associato correttamente la propria tessera Siamo Noi o socio Inter Club al proprio profilo su Inter.it.

IL PROGRAMMA DI LOYALTY — Iscriviti a INTERISTA per non perdere i vantaggi dedicati agli abbonati

VENDITA RISERVATA AGLI ABBONATI SERIE A ENILIVE 25-26 DI SECONDO ANELLO BLU — Dalle ore 12 di lunedì 20 ottobre, i soli abbonati Serie A Enilive 25-26 di secondo anello blu potranno acquistare un biglietto per sé stessi scegliendo tra uno qualsiasi dei posti disponibili. L’esclusiva terminerà alla mezzanotte dello stesso giorno.

Si ricorda che l’abbonamento di secondo anello blu non include il Derby e che viene riservata agli abbonati di questa tipologia una finestra di vendita prioritaria a condizioni agevolate.

In questa fase non è necessario essere iscritti al programma INTERISTA.

FASI DI VENDITA ANTICIPATA — La prima fase di venditaanticipata sarà dedicata agli abbonati Serie A 25-26 a tariffa FULL, che dalle ore 12 di martedì 21 ottobre e fino alla mezzanotte dello stesso giorno, potranno acquistare fino a 2 biglietti per i propri amici interisti.

Si ricorda che per accedere alla vendita è obbligatorio essere iscritti a INTERISTA ed aver associato la propria Tessera Siamo Noi (sulla quale è caricato l'abbonamento FULL) al proprio profilo su inter.it

La seconda fase di vendita anticipata avrà il via alle ore 12:00 di mercoledì 22 ottobre e sarà riservata agli abbonati Serie A 25-26 a tariffa PLUS e ai soci Inter Club PLUS. Fino alla mezzanotte dello stesso giorno, si potranno acquistare fino a 2 biglietti per i propri amici interisti (nella vendita dedicata agli Inter Club sarà necessario che entrambi siano soci attivi alla stagione in corso).

Giovedì 23 ottobre sarà la giornata dedicata agli abbonati Serie A 25-26 a tariffa BASE e ai soci Inter Club BASE. Dalle 12:00 e fino alla mezzanotte, si potranno acquistare fino a 2 biglietti per i propri amici interisti. Nella vendita dedicata agli Inter Club sarà necessario che entrambi siano soci attivi alla stagione in corso.

In entrambe le giornate, per accedere alla vendita è obbligatorio essere iscritti a INTERISTA ed aver associato la propria Tessera Siamo Noi (sulla quale è caricato l'abbonamento) o tessera Inter Club al proprio profilo su inter.it

Dalle 12:00 di venerdì 24 ottobre e fino alla mezzanotte di domenica 26, salvo esaurimento disponibilità, tutti i possessori di tessera Siamo Noi valida e sottoscritta entro il 16/10 potranno acquistare fino a 2 biglietti per sé ed i propri amici interisti.

Anche in questo caso, è necessario essere iscritti a INTERISTA ed avere associato la propria tessera Siamo Noi al proprio profilo su inter.it

L’ultima fase di vendita anticipata è riservata a tutti gli iscritti al programma INTERISTA. Dalle 12:00 alla mezzanotte di lunedì 27 ottobre potranno acquistare fino a 2 biglietti per sé e i propri amici interisti.

VENDITA LIBERA — La vendita libera avrà il via alle ore 10:00 di martedì 28 ottobre e si aprirà con la presale riservata ai titolari di carte BPER Mastercard, che potranno acquistare fino a 2 biglietti in esclusiva fino alle ore 15:00. L’acquisto potrà essere concluso solo effettuando il pagamento con una carta BPER del circuito Mastercard. Dalle ore 16:00 apre la vendita libera per tutti.

Domenica 23 novembre ore 20:45