A Viva el Futbol, l'ex attaccante Nicola Ventola ha elogiato così l'Inter per il suo gioco ed è tornato anche sulla passata stagione
A Viva el Futbol, l'ex attaccante Nicola Ventola ha elogiato così l'Inter per il suo gioco ed è tornato anche sulla passata stagione:

“L’Inter al mondo è riconosciuta per il gioco, per come gioca bene: è devastante. Però è una squadra che deve stare bene fisicamente perché non ha alternative, non ha quello che salta l’uomo, per questo è andata in difficoltà l’anno scorso, per due motivi: non aveva il piano B e aveva finito la benzina".

