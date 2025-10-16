A Viva el Futbol, l'ex attaccante Nicola Ventola ha elogiato così l'Inter per il suo gioco ed è tornato anche sulla passata stagione:
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 ultimora Ventola: “Inter riconosciuta nel mondo perché gioca in modo devastante! Ci sono due ma”
ultimora
Ventola: “Inter riconosciuta nel mondo perché gioca in modo devastante! Ci sono due ma”
A Viva el Futbol, l'ex attaccante Nicola Ventola ha elogiato così l'Inter per il suo gioco ed è tornato anche sulla passata stagione
“L’Inter al mondo è riconosciuta per il gioco, per come gioca bene: è devastante. Però è una squadra che deve stare bene fisicamente perché non ha alternative, non ha quello che salta l’uomo, per questo è andata in difficoltà l’anno scorso, per due motivi: non aveva il piano B e aveva finito la benzina".
© RIPRODUZIONE RISERVATA