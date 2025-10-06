fcinter1908 ultimora Sorrentino: “Sucic molto forte, ne sentiremo parlare tanto. Inter gioca bene, il fatto di…”

Sorrentino: “Sucic molto forte, ne sentiremo parlare tanto. Inter gioca bene, il fatto di…”

Presente negli studi della Domenica Sportiva, l'ex portiere è tornato sulla larga vittoria dell'Inter contro la Cremonese
Presente negli studi della Domenica Sportiva, Stefano Sorrentino è tornato sulla larga vittoria dell'Inter contro la Cremonese. "Se gioca il miglior calcio d'Italia? Giocano molto bene, chiaro che sulla carta non c'era partita".

"Il fatto di far giocare Barella al posto di Calhanoglu, far giocare Sucic che secondo me è molto forte e ne sentiremo parlare tantissimo, questo ha dato una sterzata di freschezza. Silvestri ha preso 4 gol ma è stato migliore in campo e questo è segnale di quanto hanno costruito dall'altra parte".

(Domenica Sportiva)

