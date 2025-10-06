Massimo Ambrosini , ex calciatore, intervenuto negli studi di "Fuoriclasse" su DAZN, ha parlato così del momento dell'Inter : "Bonny e Pio Esposito possono dare il cambio a Lautaro e Thuram, 100%.

La verità è che l'Inter l'altra sera è stata impressionante: è tornata ad avere quella qualità e quella fame. Chivu aveva un compito complicato ragazzi eh: prendere in mano la squadra in quel momento lì... E all'inizio un po' di punti interrogativi li avevamo: e finora non ha mai perso la tranquillità".