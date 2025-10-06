FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Ambrosini: “Inter impressionante! Ragazzi, Chivu aveva un compito complicato e…”

ultimora

Ambrosini: “Inter impressionante! Ragazzi, Chivu aveva un compito complicato e…”

Ambrosini: “Inter impressionante! Ragazzi, Chivu aveva un compito complicato e…” - immagine 1
Massimo Ambrosini, ex calciatore, intervenuto negli studi di "Fuoriclasse" su DAZN, ha parlato così del momento dell'Inter
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

Massimo Ambrosini, ex calciatore, intervenuto negli studi di "Fuoriclasse" su DAZN, ha parlato così del momento dell'Inter: "Bonny e Pio Esposito possono dare il cambio a Lautaro e Thuram, 100%.

Inter Chivu
Getty Images

C'è anche Luis Henrique che può sostituire Dumfries anche se è un calciatore diverso. Il cambio l'Inter nelle ultime partite l'ha fatto nella testa: che sapessero giocare bene a calcio era chiaro.

Ambrosini: “Inter impressionante! Ragazzi, Chivu aveva un compito complicato e…”- immagine 3
Getty

La verità è che l'Inter l'altra sera è stata impressionante: è tornata ad avere quella qualità e quella fame. Chivu aveva un compito complicato ragazzi eh: prendere in mano la squadra in quel momento lì... E all'inizio un po' di punti interrogativi li avevamo: e finora non ha mai perso la tranquillità".

Leggi anche
Sorrentino: “Sucic molto forte, ne sentiremo parlare tanto. Inter gioca bene, il fatto...
Buscaglia: “Chivu deve fare step di crescita. Inter esclusa troppo in fretta: finalmente...

© RIPRODUZIONE RISERVATA