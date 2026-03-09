Lele Adani, intervenuto alla Domenica Sportiva, ha parlato della scarsa collaborazione tra arbitro e Var, ricordando un altro episodio scandaloso contro l'Inter:
Adani: “A Napoli cosa mai successa. Rigore contro l’Inter dato dal guardalinee: si è ribaltata l’Italia”
Lele Adani, intervenuto alla Domenica Sportiva, ha parlato della scarsa collaborazione tra arbitro e Var, ricordando un altro episodio
"Non c'è collaborazione giusta: arbitro e VAR devono lavorare insieme, ma non c'è collaborazione. O c'è invadenza o disinteresse, o c'è loquacità o silenzio: non c'è verso, sono episodi che cambiano la vita del campionato.
Io voglio ricordare il rigore su Di Lorenzo in cui è intervenuto l'assistente: non era mai accaduto, si è ribaltata l'Italia. Calma, perché il VAR è il miglior amico dell'arbitro: non deve per forza chiamare per ribaltare, ma dà il tempo di vedere"
