FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Adani: “A Napoli cosa mai successa. Rigore contro l’Inter dato dal guardalinee: si è ribaltata l’Italia”

ultimora

Adani: “A Napoli cosa mai successa. Rigore contro l’Inter dato dal guardalinee: si è ribaltata l’Italia”

Adani: “A Napoli cosa mai successa. Rigore contro l’Inter dato dal guardalinee: si è ribaltata l’Italia” - immagine 1
Lele Adani, intervenuto alla Domenica Sportiva, ha parlato della scarsa collaborazione tra arbitro e Var, ricordando un altro episodio
Redazione1908

Lele Adani, intervenuto alla Domenica Sportiva, ha parlato della scarsa collaborazione tra arbitro e Var, ricordando un altro episodio scandaloso contro l'Inter:

"Non c'è collaborazione giusta: arbitro e VAR devono lavorare insieme, ma non c'è collaborazione. O c'è invadenza o disinteresse, o c'è loquacità o silenzio: non c'è verso, sono episodi che cambiano la vita del campionato.

Adani: “A Napoli cosa mai successa. Rigore contro l’Inter dato dal guardalinee: si è ribaltata l’Italia”- immagine 2

Io voglio ricordare il rigore su Di Lorenzo in cui è intervenuto l'assistente: non era mai accaduto, si è ribaltata l'Italia. Calma, perché il VAR è il miglior amico dell'arbitro: non deve per forza chiamare per ribaltare, ma dà il tempo di vedere"

Leggi anche
Graziani sicuro: “Mani Ricci? Rigore netto, vai a rivederlo! Se succede a parti...
Pellegatti: “Perché non dire che il campionato è riaperto? Il Milan ha giocato contro...

© RIPRODUZIONE RISERVATA